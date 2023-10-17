    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-з

    753мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.29eur102.52

    Житель Казахстана пытался вывезти медведя из России в багажнике авто

    3020
    7 комментариев

    Житель Казахстана попытался вывезти бурого медведя из России через Алтайский край. Его машину остановили таможенники. Об этом сообщили в Telegram-канале службы 17 октября.

    Фото: ФТС России
    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчину остановили в районе пункта пропуска «Кулунда» Алтайского края. Для того, чтобы вывезти большого хищника в Казахстан, он разделал тушу. В багажнике его автомобиля таможенники нашли мясо животного и части тела, которые, предположительно, хотели использовать для изготовления чучела.

    Никаких разрешающих документов у водителя не оказалось. Инспекторы возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

    Бурый медведь занесен в Международную Красную книгу как вид, который находится под угрозой исчезновения.

    Ранее таможня Германии не пропустила в страну посылку со скелетом крокодила. Подарок отправили из России.

    Фото: ФТС России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КазахстанГраница
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 7

    Гость17 Окт 2023 в 15:05
    Борат-3 снимают?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close