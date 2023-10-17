Житель Казахстана пытался вывезти медведя из России в багажнике авто

Житель Казахстана попытался вывезти бурого медведя из России через Алтайский край. Его машину остановили таможенники. Об этом сообщили в Telegram-канале службы 17 октября.
Мужчину остановили в районе пункта пропуска «Кулунда» Алтайского края. Для того, чтобы вывезти большого хищника в Казахстан, он разделал тушу. В багажнике его автомобиля таможенники нашли мясо животного и части тела, которые, предположительно, хотели использовать для изготовления чучела.
Никаких разрешающих документов у водителя не оказалось. Инспекторы возбудили уголовное дело по факту контрабанды.
Бурый медведь занесен в Международную Красную книгу как вид, который находится под угрозой исчезновения.
Ранее таможня Германии не пропустила в страну посылку со скелетом крокодила. Подарок отправили из России.