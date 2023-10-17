Минтруд: 54% освидетельствованных участников СВО признаны инвалидами с ампутацией конечностей

Среди всех освидетельствованных на предмет инвалидности участников СВО более 54% ампутировали или планируют провести ампутацию конечностей. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на круглом столе, прошедшем в Совете Федерации 17 октября.



«Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54,4% от всех освидетельствованных [участников СВО]. Это действительно яркая проблема. Это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно же, нет», — заявил Вовченко. Он уточнил, что в основном это молодые пациенты.