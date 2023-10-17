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    Минтруд: 54% освидетельствованных участников СВО признаны инвалидами с ампутацией конечностей

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    Среди всех освидетельствованных на предмет инвалидности участников СВО более 54% ампутировали или планируют провести ампутацию конечностей. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на круглом столе, прошедшем в Совете Федерации 17 октября.

    «Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54,4% от всех освидетельствованных [участников СВО]. Это действительно яркая проблема. Это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно же, нет», — заявил Вовченко. Он уточнил, что в основном это молодые пациенты.

    Замминистра добавил, что самый высокий процент по ампутации нижних конечностей, около 80%. По верхним — 20%. По словам Вовченко, среди гражданских этот процент обычно крайне мал.

    Кроме того, у 84% участников СВО с ампутированными конечностями есть рекомендации по обеспечению техническими средствами для реабилитации: протезами, колясками, спецодеждой, ортопедической обувью.

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    СВО
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