Минтруд: 54% освидетельствованных участников СВО признаны инвалидами с ампутацией конечностей

Среди всех освидетельствованных на предмет инвалидности участников СВО более 54% ампутировали или планируют провести ампутацию конечностей. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на круглом столе, прошедшем в Совете Федерации 17 октября.
«Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54,4% от всех освидетельствованных [участников СВО]. Это действительно яркая проблема. Это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно же, нет», — заявил Вовченко. Он уточнил, что в основном это молодые пациенты.
Замминистра добавил, что самый высокий процент по ампутации нижних конечностей, около 80%. По верхним — 20%. По словам Вовченко, среди гражданских этот процент обычно крайне мал.
Кроме того, у 84% участников СВО с ампутированными конечностями есть рекомендации по обеспечению техническими средствами для реабилитации: протезами, колясками, спецодеждой, ортопедической обувью.