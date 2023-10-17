В семье не без такого. В Петербурге мужчина взломал дверь в квартиру матери и избил брата

В Петербурге трое неизвестных вломились в квартиру на улице Маршала Захарова. Хозяйка заявила о пропаже ювелирных украшений и избиении сына. Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, имя одного из подозреваемых женщина знала слишком хорошо.



Всё произошло ночью 16 октября. По предварительным данным, 30-летний сын хозяйки квартиры вместе с приятелями проник в дом, избил своего 22-летнего брата и похитил ювелирные украшения на 165 тысяч рублей. Из помещения также пропали документы на квартиру и бытовая техника. После этого злоумышленники скрылись.

