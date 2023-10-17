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    В семье не без такого. В Петербурге мужчина взломал дверь в квартиру матери и избил брата

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    В Петербурге трое неизвестных вломились в квартиру на улице Маршала Захарова. Хозяйка заявила о пропаже ювелирных украшений и избиении сына. Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, имя одного из подозреваемых женщина знала слишком хорошо.

    Всё произошло ночью 16 октября. По предварительным данным, 30-летний сын хозяйки квартиры вместе с приятелями проник в дом, избил своего 22-летнего брата и похитил ювелирные украшения на 165 тысяч рублей. Из помещения также пропали документы на квартиру и бытовая техника. После этого злоумышленники скрылись.

    Младшего сына петербурженки госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Молодому человеку оказали медпомощь и отпустили домой.

    Сейчас злоумышленников разыскивают. Судя по данным из открытых источников, подозреваемый окончил университет «ВОЕНМЕХ».

    Правоохранители изъяли видеозаписи с камер в подъезде и составили ориентировки. Возбуждено уголовное дело за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

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