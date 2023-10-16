Ревнивого людоеда осудили в Волгограде

В Волгограде огласили приговор в отношении
Трагедия произошла в рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2023 года, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Двое мужчин, одна дама, застолье, ревность и ссора. Женщина покинула квартиру. Ее спутник утратил контроль и напал на собутыльника.
Как установило следствие, он нанес сопернику не менее 43 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей. От полученных ранений тот скончался. После чего Шаталов зашел в квартиру соседа и в приступе ярости стал ломать мебель и бытовую технику. Но и на этом не остановился.
Он решил разделать тело убитого.
«После совершенного убийства мужчина попытался ампутировать ягодицы убитого. Позже он рассказал, что хотел их съесть», — сообщили V1.RU в экстренных службах.
На суде Шаталов вину признал. Его приговорили к