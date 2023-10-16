Ревнивого людоеда осудили в Волгограде

В Волгограде огласили приговор в отношении 48-летнего Виталия Шаталова, который из ревности зарезал соседа и отрезал ему ягодицы — чтобы съесть, передает 16 октября портал V1.RU. В суде мужчина признал вину.



Трагедия произошла в рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2023 года, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Двое мужчин, одна дама, застолье, ревность и ссора. Женщина покинула квартиру. Ее спутник утратил контроль и напал на собутыльника.