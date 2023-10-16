Министр труда Котяков: в РФ нет граждан, получающих пенсию меньше 12 363 рубля

В России нет граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, заявил 16 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По данным Счетной палаты, речь о сумме в 12 тысяч 363 рубля.

В понедельник состоялось заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором присутствовал министр Котяков. Он напомнил, что сегодня российским законодательством предусмотрена доплата гражданам до уровня прожиточного пенсионера, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше. Однако из федерального или регионального бюджета выделяются средства, чтобы каждый пенсионер получал этот минимум. Речь чаще всего идет о гражданах РФ, которые не имеют необходимого уровня трудового стажа.