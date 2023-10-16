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    Министр труда Котяков: в РФ нет граждан, получающих пенсию меньше 12 363 рубля

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    В России нет граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, заявил 16 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По данным Счетной палаты, речь о сумме в 12 тысяч 363 рубля.

    В понедельник состоялось заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором присутствовал министр Котяков. Он напомнил, что сегодня российским законодательством предусмотрена доплата гражданам до уровня прожиточного пенсионера, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше. Однако из федерального или регионального бюджета выделяются средства, чтобы каждый пенсионер получал этот минимум. Речь чаще всего идет о гражданах РФ, которые не имеют необходимого уровня трудового стажа.

    «Подчеркну, в России нет пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера», — заявил Антон Котяков (цитата по ТАСС).

    В заключении Счетной палаты на ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и соцстрахования РФ на 2023 год» говорится, что прожиточный минимум пенсионера составляет 12 363 рубля. В планах на 2024 и 2025 годы поднять его до 13 290 рублей и 14 554 рубля соответственно, пишет ТАСС.

    В сентябре Смольный утвердил прожиточный минимум для пенсионеров для петербуржцев на 2024 год. Он составит 14 037 рубля.

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    Антон КотяковПрожиточный минимум пенсионеров
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