В трех регионах России не провели ни одного исследования на онкологию за счет ОМС. Счетная палата просит Минздрав разобраться

В Тыве, на Камчатке и в Ингушетии за полгода не провели ни одного исследования на онкологию за счет ОМС, передает 16 октября ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты РФ. Эти данные требуют дополнительного анализа со стороны Минздрава России и ФОМС, отмечено в документе.



«…Не выполнено ни одного исследования в рамках базовой программы ОМС в Республике Тыва, Камчатском крае, Республике Ингушетия», — цитирует агентство заключение СП РФ.



О странном несоответствии говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета ФОМС на 2024–2026 годы. Для сравнения — в остальных субъектах России за первое полугодие 2023 года медицинские организации провели 106,6 тыс. исследований за счет ОМС «с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии».

