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    Пожилой мужчина не справился с эскалатором на Ладожском вокзале. Начата проверка

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    Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента на Ладожском вокзале, где пожилой мужчина упал на эскалаторе, говорится 16 октября в официальном telegram-канале ведомства. В прокуратуре намерены дать оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований принять меры.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    Все случилось 14 октября около 21:30. Судя по видео, 69-летний пенсионер с багажом пытался подняться на третий этаж Ладожского вокзала, но ходунки, на которые он опирался, оказались на ступеньку выше. В итоге мужчина упал. Почти сразу к нему подбежал мужчина, который остановил эскалатор.

    Пострадавший был доставлен в фельдшерский пункт вокзала, где ему оказали необходимую помощь. На данный момент мужчина проходит лечение в больнице.

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    Ладожский вокзалПадение с эскалатора
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