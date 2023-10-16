Минфин предложил повысить минимальные цены на водку, коньяк и ром

Розничные цены на водку, бренди, коньяк и ром предлагает повысить Министерство финансов РФ с 1 января 2024 года. Документ 16 октября размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту приказа, со следующего года минимальная розничная цена водки за объем в 0,5 литра должна составить 299 рублей. Бренди предлагается продавать за 403 рубля, коньяк за 556 рублей, а ром за 403 рубля за те же 0,5 литра.

Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди минимально продают за 375 рублей, а коньяк за 517 рублей.

