Минфин предложил повысить минимальные цены на водку, коньяк и ром

Розничные цены на водку, бренди, коньяк и ром предлагает повысить Министерство финансов РФ с 1 января 2024 года. Документ 16 октября размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту приказа, со следующего года минимальная розничная цена водки за объем в 0,5 литра должна составить 299 рублей. Бренди предлагается продавать за 403 рубля, коньяк за 556 рублей, а ром за 403 рубля за те же 0,5 литра.
Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди минимально продают за 375 рублей, а коньяк за 517 рублей.
Ранее повысить цены на водку главе Минфина Антону Силуанову предложил Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие).
Необходимость повысить цены, чтобы избежать снижения производства и продаж ниже себестоимости, СПАП объяснял ростом акцизов, которые с 2024 года составят 128,6 рубля за 0,5 литра. Также из-за девальвации рубля дорожает тара, ингредиенты и логистика.