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    Производители алкоголя попросили Минфин повысить минимальные цены на водку

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    Повысить цены на водку предложил Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) главе Минфина Антону Силуанову. Об этом 12 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

    Из текста следует, что с 2024 года СПАП предлагает повысить минимальные отпускные цены на 7 процентов. В оптовых продажах — с 238 рублей до 253 рублей, в рознице — с 281 рублей до 301 рубля за бутылку емкостью 0,5 л.

    Необходимость повысить цены, чтобы избежать снижения производства и продаж ниже себестоимости, СПАП объясняет ростом акцизов, которые с 2024 года составят 128,6 рубля за 0,5 литра. Также из-за девальвации рубля дорожает тара, ингредиенты и логистика.

    В Минфине изданию заявили, что обращение СПАП рассматривается.

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