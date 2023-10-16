МИД работает над созданием условий, гарантирующих выезд россиян из зоны риска на Ближнем Востоке

МИД России работает над возможностью вывоза соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на совещании с Владимиром Путиным 16 октября.



Президент уточнил, что в зоне боевых действий находится много граждан России. Замминистра Рябков заявил, что министерство работает с нужными структурами над выездом россиян из зоны риска.

Рябков также отметил, что операции Израиля в Газе носят «неизбирательный характер». Высока угроза наземного вхождения Армии Израиля в Газу, как и риск выхода израильско-палестинского конфликта из-под контроля.