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    МИД работает над созданием условий, гарантирующих выезд россиян из зоны риска на Ближнем Востоке

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    МИД России работает над возможностью вывоза соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на совещании с Владимиром Путиным 16 октября.

    Президент уточнил, что в зоне боевых действий находится много граждан России. Замминистра Рябков заявил, что министерство работает с нужными структурами над выездом россиян из зоны риска.

    Рябков также отметил, что операции Израиля в Газе носят «неизбирательный характер». Высока угроза наземного вхождения Армии Израиля в Газу, как и риск выхода израильско-палестинского конфликта из-под контроля.

    «Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются», — пояснил замглавы МИД.

    Он добавил, что проект резолюции России в СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке направлен на гуманитарный аспект.

    На совещании Владимир Путин также заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об обстановке в зоне СВО.

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    Гость16 Окт 2023 в 17:52
    МИД работает
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