МИД работает над созданием условий, гарантирующих выезд россиян из зоны риска на Ближнем Востоке

МИД России работает над возможностью вывоза соотечественников из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на совещании с Владимиром Путиным 16 октября.
Президент уточнил, что в зоне боевых действий находится много граждан России. Замминистра Рябков заявил, что министерство работает с нужными структурами над выездом россиян из зоны риска.
Рябков также отметил, что операции Израиля в Газе носят «неизбирательный характер». Высока угроза наземного вхождения Армии Израиля в Газу, как и риск выхода израильско-палестинского конфликта из-под контроля.
«Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие нужды не обеспечиваются», — пояснил замглавы МИД.
Он добавил, что проект резолюции России в СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке направлен на гуманитарный аспект.
На совещании Владимир Путин также заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об обстановке в зоне СВО.