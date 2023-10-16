Шойгу: фактически не допущено продвижение противника

Вооруженные силы России не допустили продвижения противника в зоне боевых действий на Украине и улучшили положение. Об этом 16 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.



«ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, ВС РФ на улучшили положение, фактически не допущено продвижение противника», – заявил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что обстановка «выглядит уверенно»: «Войска проявляют на многих направлениях героизм. Они не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов».