Шойгу: фактически не допущено продвижение противника

Вооруженные силы России не допустили продвижения противника в зоне боевых действий на Украине и улучшили положение. Об этом 16 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, ВС РФ на улучшили положение, фактически не допущено продвижение противника», – заявил Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что обстановка «выглядит уверенно»: «Войска проявляют на многих направлениях героизм. Они не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов».
В понедельник, 16 октября, Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. В нем принимают участие глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, замглавы МИД Сергей Рябков, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСБ Александр Бортников. Темой совещания стала, в том числе, ситуация на Ближнем Востоке.