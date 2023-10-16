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    Шойгу: фактически не допущено продвижение противника

    1997
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    Вооруженные силы России не допустили продвижения противника в зоне боевых действий на Украине и улучшили положение. Об этом 16 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, ВС РФ на улучшили положение, фактически не допущено продвижение противника», – заявил Шойгу.

    Глава Минобороны отметил, что обстановка «выглядит уверенно»: «Войска проявляют на многих направлениях героизм. Они не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов».

    В понедельник, 16 октября, Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. В нем принимают участие глава Минобороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, замглавы МИД Сергей Рябков, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСБ Александр Бортников. Темой совещания стала, в том числе, ситуация на Ближнем Востоке.

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