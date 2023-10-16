Силуанов заявил, что бюджет России не является военным, а социальные расходы в приоритете

Социальные обязательства бюджета является приоритетным направлением в России. Об этом 16 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024–2026 годы.



По словам Силуанова, бюджет РФ не является военным, несмотря на то, что расходы на военное направление увеличены, пишет ТАСС. Приоритетными остаются социальные расходы, на которые тратится более 30 процентов всех расходов.



Ранее на Московском финансовом форуме Силуанов отмечал, что приоритетом для бюджета является обеспечение военных в зоне СВО, а также социальные обязательства и инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

