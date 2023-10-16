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    Силуанов заявил, что бюджет России не является военным, а социальные расходы в приоритете

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    Социальные обязательства бюджета является приоритетным направлением в России. Об этом 16 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024–2026 годы.

    По словам Силуанова, бюджет РФ не является военным, несмотря на то, что расходы на военное направление увеличены, пишет ТАСС. Приоритетными остаются социальные расходы, на которые тратится более 30 процентов всех расходов.

    Ранее на Московском финансовом форуме Силуанов отмечал, что приоритетом для бюджета является обеспечение военных в зоне СВО, а также социальные обязательства и инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

    На заседании комитета Госдумы по бюджету Силуанов также сказал, что вопрос изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, Минфин может рассмотреть в следующем бюджетном цикле, но не в ближайшие три года.

    Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году, 1,5 трлн рублей в 2026 году.

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    Комментарии 29

    Гость16 Окт 2023 в 18:02
    приоритет=туалет?..)
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