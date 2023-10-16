Минфин РФ через три года может рассмотреть изменение ставок НДФЛ

Вопрос изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, Минфин может рассмотреть в следующем бюджетном цикле, но не в ближайшие три года. Об этом 16 октября, как пишет ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.



По словам главы Минфина, в будущем к вопросу изменения ставок министерство вероятно вернется. Отдельного рассмотрения требуют свердоходы банков, которые потребуют изменить базовое налогообложение.

