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    Минфин РФ через три года может рассмотреть изменение ставок НДФЛ

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    3 комментария

    Вопрос изменения ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, Минфин может рассмотреть в следующем бюджетном цикле, но не в ближайшие три года. Об этом 16 октября, как пишет ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

    По словам главы Минфина, в будущем к вопросу изменения ставок министерство вероятно вернется. Отдельного рассмотрения требуют свердоходы банков, которые потребуют изменить базовое налогообложение.

    При этом он отметил, что часть сверхдоходов банков может поступить в бюджет через повышенные дивиденды, которые те выплатят уже в следующем году.

    Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году, 1,5 трлн рублей в 2026 году.

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    Комментарии 3

    Гость16 Окт 2023 в 16:04
    )(ЕР вам!
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