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    «Россия — очень холодная страна». Россияне теперь могут жить в Таиланде месяцами без виз

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    Власти Таиланда заметно увеличили срок максимального срока пребывания россиян в стране без получения визы.

    Как пишет Bangkokbiznews 16 октября, россияне без виз смогут находиться в стране до 90 дней. Предложение действует в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.

    «Это поможет туризму. Россия — это очень холодная страна», — цитирует издание премьера Таиланда Сретта Тависина.

    Как писала «Фонтанка», буквально в начале октября россиянам разрешили жить в Таиланде без виз по два месяца, а теперь срок увеличили еще больше.

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