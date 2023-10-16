«Россия — очень холодная страна». Россияне теперь могут жить в Таиланде месяцами без виз

Власти Таиланда заметно увеличили срок максимального срока пребывания россиян в стране без получения визы.



Как пишет Bangkokbiznews 16 октября, россияне без виз смогут находиться в стране до 90 дней. Предложение действует в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.



«Это поможет туризму. Россия — это очень холодная страна», — цитирует издание премьера Таиланда Сретта Тависина.



Как писала «Фонтанка», буквально в начале октября россиянам разрешили жить в Таиланде без виз по два месяца, а теперь срок увеличили еще больше.

