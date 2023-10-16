Отдых на озере в Ленобласти закончился трагедией. Спасатели ищут тело участкового

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания моторной лодки на озере у турбазы в Выборгском районе Ленобласти. На лодке было двое сотрудников полиции, один погиб.



Об этом сообщала пресс-служба ведомства 16 октября.



Как уточняет издание 47news, после того как в субботу вечером лодка с четырьмя людьми перевернулась, двое поплыли к берегу и пытались вытащить на берег третьего. Когда они доплыли, то выяснилось, что он уже мертв.



Вторые сутки на озере продолжаются поиски 33-летнего мужчины. Он, по данным «Фонтанки», служил участковым. Еще один сотрудник полиции — оперативник уголовного розыска — спасся.

