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    Отдых на озере в Ленобласти закончился трагедией. Спасатели ищут тело участкового

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    Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания моторной лодки на озере у турбазы в Выборгском районе Ленобласти. На лодке было двое сотрудников полиции, один погиб.

    Об этом сообщала пресс-служба ведомства 16 октября.

    Как уточняет издание 47news, после того как в субботу вечером лодка с четырьмя людьми перевернулась, двое поплыли к берегу и пытались вытащить на берег третьего. Когда они доплыли, то выяснилось, что он уже мертв.

    Вторые сутки на озере продолжаются поиски 33-летнего мужчины. Он, по данным «Фонтанки», служил участковым. Еще один сотрудник полиции — оперативник уголовного розыска — спасся.

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