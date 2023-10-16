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    А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

    Одна ошибка — и вот уже вам выписывают солидный штраф

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    Сможете собрать грибы в лесу и не сесть в тюрьму?
    Сможете собрать грибы в лесу и не сесть в тюрьму?Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    С 12 октября грибникам немного связали руки: в силу вступила статья Уголовного кодекса, по которой за сбор грибов можно напороться на штраф, а то и вовсе загреметь в места не столько отдаленные. Это, конечно, если позариться на грибы, которые больше нельзя собирать. Кстати, вы уже знаете, что это за грибы такие? А сможете узнать их «в лицо»?

    Возьмете этот гриб себе в корзину?

    Возьмете этот гриб себе в корзину?

    А такие грибы собираем?

    А такие грибы собираем?

    Выглядит вкусно, стоит собирать?

    Выглядит вкусно, стоит собирать?

    Этот гриб так и просится в корзинку, но стоит ли его собирать?

    Этот гриб так и просится в корзинку, но стоит ли его собирать?

    Вы встретили этот гриб в лесу, берем с собой?

    Вы встретили этот гриб в лесу, берем с собой?

    Ну а что скажете про этот гриб?

    Ну а что скажете про этот гриб?

    Берем этот гриб на супчик?

    Берем этот гриб на супчик?

    А что скажете про эти грибы?

    А что скажете про эти грибы?

    Вы нашли эти грибы в лесу. Ваши действия?

    Вы нашли эти грибы в лесу. Ваши действия?

    А этот гриб добавляем в корзину?

    А этот гриб добавляем в корзину?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

    Я бы на вашем месте ходил по грибы с Красной книгой

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

    Результат неплохой, но пару раз вы были в шаге от уголовной статьи

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

    Вам почти удалось сходить по грибы и не нарушить закон

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

    Можете смело отправляться в лес, вы настоящий грибной знаток!

    Поделитесь результатом

    Сможете собрать грибы в лесу и не сесть в тюрьму?
    Сможете собрать грибы в лесу и не сесть в тюрьму?Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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