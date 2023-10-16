А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников

С 12 октября грибникам немного связали руки: в силу вступила статья Уголовного кодекса, по которой за сбор грибов можно напороться на штраф, а то и вовсе загреметь в места не столько отдаленные. Это, конечно, если позариться на грибы, которые больше нельзя собирать. Кстати, вы уже знаете, что это за грибы такие? А сможете узнать их «в лицо»?