С 12 октября грибникам немного связали руки: в силу вступила статья Уголовного кодекса, по которой за сбор грибов можно напороться на штраф, а то и вовсе загреметь в места не столько отдаленные. Это, конечно, если позариться на грибы, которые больше нельзя собирать. Кстати, вы уже знаете, что это за грибы такие? А сможете узнать их «в лицо»?
А вы узнаете грибы, которые теперь нельзя собирать? Тест для зорких грибников
Одна ошибка — и вот уже вам выписывают солидный штраф
16 октября 2023, 20:07
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Я бы на вашем месте ходил по грибы с Красной книгой
Результат неплохой, но пару раз вы были в шаге от уголовной статьи
Вам почти удалось сходить по грибы и не нарушить закон
Можете смело отправляться в лес, вы настоящий грибной знаток!