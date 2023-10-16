Ведьмины круги растут в лесах Ленобласти

Грибные «Ведьмины круги» можно встретить в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Их снимки в понедельник, 16 октября, опубликовали в группе госзаповеднике во «ВКонтакте».

«Довольно привычно взгляду, когда диаметр круга не превышает 20–30 м. Однако, при благоприятных условиях, такие окружности могут достигать более 100 метров», — говорится в публикации.