Ведьмины круги растут в лесах Ленобласти

Грибные «Ведьмины круги» можно встретить в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Их снимки в понедельник, 16 октября, опубликовали в группе госзаповеднике во «ВКонтакте».
«Довольно привычно взгляду, когда диаметр круга не превышает 20–30 м. Однако, при благоприятных условиях, такие окружности могут достигать более 100 метров», — говорится в публикации.
При одинаковых условиях мицелий гриба растет с одинаковой скоростью. Постепенно центральная часть грибницы отмирает, а крайняя продолжает плодоносить. Кольцо каждый год расширяется на 10–15 сантиметров. Чаще встречаются ведьмины круги, образованные ядовитыми, несъедобными или малоизвестными населению съедобными грибами — просто потому, что на съедобные грибы идёт охота, их активный сбор нарушает равномерное разрастание мицелия.
Необычное скопление грибов недавно заметил петербуржцев Максим во Всеволожском районе. Оказалось, что это тоже ведьмины круги.