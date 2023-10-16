    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    748мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.31eur102.55

    Петербург «покраснел» из-за пробок

    2663
    4 комментария

    Загруженность дорог Петербурга утром 16 октября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6 баллов.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на проспекте Косыгина и Заневском проспекте от улицы Передовиков до моста Александра Невского. Пробка растянулась на 4 км. В ней можно потерять 1 час 12 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 31 минуту. «Бордовые» пробки на Выборгском шоссе в районе Парголово, на разных участках Октябрьской набережной, на Народной улице, на Коллонтай, Дальневосточном, Зольной, на набережной Кутузова, на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской, Испытателей, Энгельса, на Пискарёвском, КАД (где ремонтируют трубу) и т. д.

    На КАД плотнее всего на внутреннем кольце перед вантовым мостом, перед Софийской и перед Московским шоссе, на внешнем и внутреннем кольцах в районе Пискарёвского и Мурино, на внешнем около Комендантского и ЗСД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КАДПробкиПробки в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Leningradas_Velns16 Окт 2023 в 09:26
    Срочно ввести платные парковки! Въезд тоже, сделать платным! (а чтобы не стояли). Город - это не для людей, а для бюджета! Гойда!
    +1−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:16
    На площади Александра Невского изменили организацию движения, появились новые светофоры, там теперь всегда пробка будет...
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:02
    не только пробки , еще и толпы народа
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close