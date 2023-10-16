Петербург «покраснел» из-за пробок

Загруженность дорог Петербурга утром 16 октября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6 баллов.
«Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на проспекте Косыгина и Заневском проспекте от улицы Передовиков до моста Александра Невского. Пробка растянулась на 4 км. В ней можно потерять 1 час 12 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 31 минуту. «Бордовые» пробки на Выборгском шоссе в районе Парголово, на разных участках Октябрьской набережной, на Народной улице, на Коллонтай, Дальневосточном, Зольной, на набережной Кутузова, на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской, Испытателей, Энгельса, на Пискарёвском, КАД (где ремонтируют трубу) и
На КАД плотнее всего на внутреннем кольце перед вантовым мостом, перед Софийской и перед Московским шоссе, на внешнем и внутреннем кольцах в районе Пискарёвского и Мурино, на внешнем около Комендантского и ЗСД.