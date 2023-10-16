В Газе погибли 14 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев

В ходе эскалации палестино-израильского конфликта в Газе погибли 14 сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил генеральный комиссар агентства Филиппе Лаззарини.



«Мы в БАПОР потеряли уже 14 сотрудников», — говорится в его заявлении на сайте организации (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что большая часть из 13 тысяч сотрудников организации, находящихся в Газе, покинула свои дома. В школах и зданиях БАПОР находятся как минимум 400 тысяч перемещенных лиц, ситуация «приближается к гуманитарной катастрофе». Бомбардировки густонаселенных районов не приведут к миру и стабильности в регионе, подчеркнул Лаззарини.

