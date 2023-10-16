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    В Газе погибли 14 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев

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    15 комментариев

    В ходе эскалации палестино-израильского конфликта в Газе погибли 14 сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил генеральный комиссар агентства Филиппе Лаззарини.

    «Мы в БАПОР потеряли уже 14 сотрудников», — говорится в его заявлении на сайте организации (цитата по РИА Новости).

    Он отметил, что большая часть из 13 тысяч сотрудников организации, находящихся в Газе, покинула свои дома. В школах и зданиях БАПОР находятся как минимум 400 тысяч перемещенных лиц, ситуация «приближается к гуманитарной катастрофе». Бомбардировки густонаселенных районов не приведут к миру и стабильности в регионе, подчеркнул Лаззарини.

    По данным госдепартамента США, в результате конфликта погибли как минимум 30 американских граждан, не менее 13 числятся пропавшими без вести. Правительство США прилагает все усилия, чтобы определить местонахождение пропавших без вести.

    Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины сообщает: «По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью выписать из реестра актов гражданского состояния, потому что абсолютно все члены семей погибли в результате израильских бомбардировок».

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    Комментарии 15

    Гость16 Окт 2023 в 09:35
    "Погибли" - какой он резкий, этот Филиппе Лаззарини! Ещё бы сказал "убиты"! Как-то деликатнее надо, обтекаемее как-то - 14 сотрудников ООН умерли.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:25
    Бездельники! Почему до сих пор никто не помогает немцам-беженцам из ныне Калининградской области? Палестина показала себя полностью самостоятельным образованием, пора либо полностью прекратить оказывать помощь, либо брать за это деньги. Пускай они начинают работать а не сидят на шее уже 70 лет.
    +0−1
    Гость16 Окт 2023 в 08:59
    Чем поможет кровь??? человек самовосстанавливающее существо.
    +0−0
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