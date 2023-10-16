Путин: предложения Китая по украинскому конфликту могли бы лечь в основу мирных договоренностей

Москве чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Текст и видео опубликованы на сайте Кремля 16 октября.



«Для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», — сказал Путин.



Он подчеркнул, что расширение НАТО за счет Украины создает угрозы для России. «Мы просим, чтобы это услышали», — добавил он.



По словам Путина, Москва благодарна Пекину за внимание к российско-украинскому конфликту.



«Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить», — сказал Путин.

