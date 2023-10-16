Путин: предложения Китая по украинскому конфликту могли бы лечь в основу мирных договоренностей

Москве чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Текст и видео опубликованы на сайте Кремля 16 октября.
«Для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что расширение НАТО за счет Украины создает угрозы для России. «Мы просим, чтобы это услышали», — добавил он.
По словам Путина, Москва благодарна Пекину за внимание к российско-украинскому конфликту.
«Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить», — сказал Путин.
Предложения Китая по этой проблеме могли бы лечь в «основу мирных договоренностей».
«Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны», — заверил Путин.
Он отметил, что Киев издал декрет о запрете переговоров с Россией.
Москва и Пекин, по его оценке, всегда старались найти компромисс даже в вопросах сложного характера, сохранившихся с «прежних времен».
«И на каждом шаге и российская, и китайская сторона исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. И, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны», — отметил Путин.
17–18 октября в Пекине пройдет третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Его планирует посетить президент РФ Путин.