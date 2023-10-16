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    Путин: предложения Китая по украинскому конфликту могли бы лечь в основу мирных договоренностей

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    43 комментария

    Москве чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. Текст и видео опубликованы на сайте Кремля 16 октября.

    «Для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», — сказал Путин.

    Он подчеркнул, что расширение НАТО за счет Украины создает угрозы для России. «Мы просим, чтобы это услышали», — добавил он.

    По словам Путина, Москва благодарна Пекину за внимание к российско-украинскому конфликту.

    «Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить», — сказал Путин.

    Предложения Китая по этой проблеме могли бы лечь в «основу мирных договоренностей».

    «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны», — заверил Путин.

    Он отметил, что Киев издал декрет о запрете переговоров с Россией.

    Москва и Пекин, по его оценке, всегда старались найти компромисс даже в вопросах сложного характера, сохранившихся с «прежних времен».

    «И на каждом шаге и российская, и китайская сторона исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. И, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны», — отметил Путин.

    17–18 октября в Пекине пройдет третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Его планирует посетить президент РФ Путин.

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    Комментарии 43

    Гость16 Окт 2023 в 09:48
    А почему внеблоковый статус Финляндии не важен, а Украины важен? Какая разница?
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:45
    Эээм, внеблоковый статус?
    Там вообще то вся прибалтика с 2004 года в НАТО, и тишина. Теперь и Финляндия в НАТО, а докапываются все равно до Украины...
    Или я что-то не понимаю, и тут "ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ДРУГОЕ"?
    +0−0
    baddanZer16 Окт 2023 в 09:42
    Тут ведь как: могли бы лечь, а могли бы и не лечь. )
    +0−0
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