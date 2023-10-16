В Курортном районе Петербурга сгорели четыре здания, в одном из них нашли погибшего

Дважды за вечер 15 октября пожарные выезжали по вызовам в Курортном районе. На одном из пожаров нашли тело.

Как сообщает региональное управление МЧС, первый вызов поступил около десяти часов вечера в садоводство «Разлив» в Сестрорецке. На участке горели три деревянные постройки разной площади. Примерно за 40 минут огонь потушили, обошлось без жертв и пострадавших.

Второй вызов поступил на Театральную улицу в Зеленогорске после 11 вечера. Полыхал одноэтажный заброшенный дом 10 на 10 по всей площади. На пепелище нашли тело, личность погибшего устанавливается.