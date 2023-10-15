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    Пожару на юге Петербурге присвоили второй номер сложности и локализовали пламя

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    Больше 50 человек задействованы при тушении пожара на улице Фучика в Петербурге. Огонь занял 600 квадратных метров.

    МЧС России

    Как сообщает региональное управление МЧС, вечером 15 октября спасателей вызвали к автосервису в доме 19 по Фучика. в 19.10 был первый вызов, еще через 17 минут пожарные на месте вызвали подмогу, присвоив возгоранию ранг 1 БИС. Еще через полчаса огонь победить не удавалось и номер повысили до второго.

    В 20.20 силами 52 человек и 15 единиц техники пламя удалось локализовать. Пока что о пострадавших ничего не известно.

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