В ТРК на севере Петербурга «мужчина» с пистолетом испортил аппетит женщине. Ему оказалось 14 лет

Посетительница ТРК «Норд» на проспекте Просвещения испугалась вооруженного человека. Женщина в три часа 15 октября позвонила в полицию и доложила, что на фудкорте за столиком сидит мужчина в пальто и заряжает пистолет.

По данным «Фонтанки», в результате выезда сотрудниками в отдел был доставлен 14-летний юноша из Девяткино. Он объяснил, что достал пневматический пистолет STALKER, чтобы почистить. По словам подростка, напугать он никого не хотел, а пока совершал все необходимые манипуляции, никто к нему не подходил и замечаний не делал. Теперь с родителями юного позера будет общаться инспектор отдела по делам несовершеннолетних.