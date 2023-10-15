Кадыров назвал сына героем всех мусульман и снова показал видео избиения Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 октября снова опубликовал в своем канале видео избиения обвиняемого в сожжении корана Никиту Журавеля. Он сопроводил ролик фразой: «Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман!». Словом «къонах» в Чечне называют мужчину, обладающего всеми самыми лучшими качествами.
Видео начинается с Адама Кадырова, показанного на фоне развевающегося флага республики, далее следуют кадры сожжения корана в Волгограде, следом — избиение.
«Когда волк оказывается в ловушке, он не думает о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — звучит закадровый голос.
В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни якобы за успехи в учебе и выученный наизусть коран.