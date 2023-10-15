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    Кадыров назвал сына героем всех мусульман и снова показал видео избиения Журавеля

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 октября снова опубликовал в своем канале видео избиения обвиняемого в сожжении корана Никиту Журавеля. Он сопроводил ролик фразой: «Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман!». Словом «къонах» в Чечне называют мужчину, обладающего всеми самыми лучшими качествами.

    t.me/RKadyrov_95

    Видео начинается с Адама Кадырова, показанного на фоне развевающегося флага республики, далее следуют кадры сожжения корана в Волгограде, следом — избиение.

    «Когда волк оказывается в ловушке, он не думает о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — звучит закадровый голос.

    В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни якобы за успехи в учебе и выученный наизусть коран.

    25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным «Не хочу».

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