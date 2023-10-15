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    Поторопились. Московские пожарные так спешили потушить автомобиль, что врезались сами

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    2 комментария

    На одну аварию больше стало на проспекте Мира в Москве, где вечером 14 октября после ДТП вспыхнула легковушка. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

    «Фонтанка» писала о жесткой аварии в столице. Одна легковушка стояла на «аварийке» у разделительного ограждения, в это время в нее врезалась попутная машина. От удара первая внезапно вспыхнула, а вторая едва не перевернулась. В столичном ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Однако пожар все равно надо было тушить. Спасатели торопились и не заметили, как сами протаранили попутный автомобиль. Несмотря на громкий «бум», машина не пострадала, а пожарные продолжили выполнять свою работу.

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    Комментарии 2

    Гость15 Окт 2023 в 00:41
    мехводы фсьо!
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