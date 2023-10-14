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    Удар и вспышка. Посмотрите, как в Москве на дороге полыхнул автомобиль

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    Жесткая авария произошла на севере Москвы. Машина вспыхнула как спичка после столкновения с другим автомобилем. Эпичное видео ночью 14 октября публикует столичный дептранс.

    Дептранс.Оперативно

    ДТП случилось у дома №104 по проспекту Мира. Одна легковушка стояла на «аварийке» у разделительного ограждения, в это время в нее врезалась попутная машина. От удара первая внезапно вспыхнула, а вторая едва не перевернулась.

    «Движение в сторону центра затруднено – рекомендуем выбирать пути объезда», – добавили в ведомстве.

    В столичном ГИБДД отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

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