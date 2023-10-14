Болгария ввела сбор за транзит российского газа. А недовольна Венгрия

В Болгарии вступил в силу закон о дополнительном сборе за транзит российского газа в другие европейские страны. Об этом 14 октября пишет Bloomberg. Размер налога составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВт/ч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м. газа.



Издание отмечает, что Болгария не импортирует газ из России для своих собственных нужд, однако остается важнейшим маршрутом для значительно сократившихся трубопроводных потоков. «Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по трубопроводу «Турецкий поток» для дальнейших поставок в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы», – сообщает Bloomberg.

