«Тино» устроил бардак на пляже у парка 300-летия, унес навес в Кудрово и перекрыл Приморское шоссе

Так, пляж Финского залива в районе парка 300-летия превратился в свалку строительного мусора. Волны «выплюнули» и вымыли куски асфальта, кирпичи, арматуру и мешки.

Пока «Фонтанке» не удалось установить, кто и в какие сроки будет это восстанавливать.

В Кудрово крыша арбузной палатки не устояла под порывами ветра. По словам очевидца, конструкция уценила три машины. Читательница «Фонтанки» рассказала, что пострадал водитель одного из автомобилей, его увезли в больницу с травмой ноги.