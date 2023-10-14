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    «Тино» устроил бардак на пляже у парка 300-летия, унес навес в Кудрово и перекрыл Приморское шоссе

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    Субботний шторм нахулиганил в Петербурге, добавив работы городским службам. Последствиями непогоды пользователи соцсетей делятся 14 октября.

    Так, пляж Финского залива в районе парка 300-летия превратился в свалку строительного мусора. Волны «выплюнули» и вымыли куски асфальта, кирпичи, арматуру и мешки.

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    Пока «Фонтанке» не удалось установить, кто и в какие сроки будет это восстанавливать.

    В Кудрово крыша арбузной палатки не устояла под порывами ветра. По словам очевидца, конструкция уценила три машины. Читательница «Фонтанки» рассказала, что пострадал водитель одного из автомобилей, его увезли в больницу с травмой ноги.

    На Приморском шоссе за Лисьим Носом шквалистый ветер повалил большое дерево. Впрочем, затора в этом месте не наблюдается. И вообще, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная обстановка в городе спокойная.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Из-за пришедшего циклона «Тино» в Петербурге закрыли дамбу. В Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывами до 18–23 м/с. Возможно повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 см БС (Балтийская система).

    читатель «Фонтанки» Александр

    15 октября, по прогнозу, будет не лучше: дождь, местами порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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