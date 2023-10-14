    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 15

    4 м/с, южн

    739мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.55

    «Тино» идет. Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

    1723
    6 комментариев

    В Петербурге снова закрыта дамба. Новый циклон несёт угрозу наводнения, рассказали 14 октября в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

    Все из-за пришедшего циклона «Тино». В Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывами до 18–23 м/с. Возможно повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 см БС (Балтийская система).

    Затворы дамбы закрыли в 17:00. «Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», — добавили в КЗС.

    Тем временем в городе уже начало поливать.

    читатель «Фонтанки» Денис

    ПоделитьсяПоделиться

    МЧС также предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге и усилении ветра. 15 октября, по прогнозу, будет не лучше: дождь, местами порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close