«Тино» идет. Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

В Петербурге снова закрыта дамба. Новый циклон несёт угрозу наводнения, рассказали 14 октября в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
Все из-за пришедшего циклона «Тино». В Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывами до 18–23 м/с. Возможно повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 см БС (Балтийская система).
Затворы дамбы закрыли в 17:00. «Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», — добавили в КЗС.
Тем временем в городе уже начало поливать.
читатель «Фонтанки» Денис
МЧС также предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге и усилении ветра. 15 октября, по прогнозу, будет не лучше: дождь, местами порывы ветра будут достигать до 20 м/с.