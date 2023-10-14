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    В горах Непала ищут российскую альпинистку, которая сорвалась в расщелину

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    Российская альпинистка Надежда Оленева была объявлена пропавшей без вести утром 14 октября в Непале. Как сообщило местное издание The Himalayan Times, спортсменка упала в расщелину горы Дхаулагири.

    По данным издания, Надежда Оленева упала в расщелину приблизительно с высоты 6 680 метров. В настоящее время ведутся ее поиски.

    Сообщается также, что Оленева находилась в составе группы из трёх альпинистов, которые пытались совершить восхождение на гору Дхаулагири, поднимаясь без помощи с базового лагеря.

    Как заявили в официальном телеграм-канале посольства России в Непале, отечественные дипломаты также принимают участие в мероприятиях по поиску многократной чемпионки России по альпинизму, мастера спорта Надежды Оленевой. В дипмиссии подчеркнули, что Надежда принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Дхаулагири (8 167 м).

    По имеющейся информации, днем 14 октября женщина сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения. «Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения. Утром 15 октября с.г. планируется оперативно направить в район происшествия поисково-спасательный вертолет. Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности в силу опустившегося сильного тумана», — заявили в посольстве.

    Ранее Надежда Оленева анонсировала свое восхождение на Дхаулагири в Непале на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», поделившись планами и амбициями со своими подписчиками.

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