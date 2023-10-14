В горах Непала ищут российскую альпинистку, которая сорвалась в расщелину

Российская альпинистка Надежда Оленева была объявлена пропавшей без вести утром 14 октября в Непале. Как сообщило местное издание The Himalayan Times, спортсменка упала в расщелину горы Дхаулагири.



По данным издания, Надежда Оленева упала в расщелину приблизительно с высоты 6 680 метров. В настоящее время ведутся ее поиски.

Сообщается также, что Оленева находилась в составе группы из трёх альпинистов, которые пытались совершить восхождение на гору Дхаулагири, поднимаясь без помощи с базового лагеря.

Как заявили в официальном телеграм-канале посольства России в Непале, отечественные дипломаты также принимают участие в мероприятиях по поиску многократной чемпионки России по альпинизму, мастера спорта Надежды Оленевой. В дипмиссии подчеркнули, что Надежда принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Дхаулагири (8 167 м).