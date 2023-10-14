В России останется всего пять медучреждений, которые смогут выдавать справки для смены пола у детей

В России планируют сократить количество учреждений, которые могут выдавать справки для смены пола несовершеннолетним, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Министерства здравоохранения. Согласно документу, с 1 марта 2024 года разрешения на проведение операций для несовершеннолетних с врожденными аномалиями, генетическими и эндокринными заболеваниями могут выдавать только пять медучреждений в стране. Этот проект постановления находится на стадии общественных обсуждений.
В перечень медицинских учреждений, имеющих право выдавать соответствующие справки, вошли:
— Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии (главный офис в Москве);
— Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (главный офис в Москве);
— Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (главный офис в Москве);
— Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (главный офис в Москве);
— Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
Согласно проекту, выдача справки будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, в состав которой обязательно войдут акушер-гинеколог, генетик, уролог-андролог, эндокринолог, педиатр, психиатр и медицинский психолог.
Эти изменения следуют за подписанием закона в июле 2023 года, который запрещает смену пола. Согласно этому закону, медицинские операции по смене пола для взрослых теперь запрещены, за исключением случаев врожденных аномалий у детей, а гендерный маркер в документах больше не может быть изменен. Такие изменения также влияют на возможность усыновления детей и статус браков. Эти законопроекты были приняты единогласно в Совете Федерации и Госдуме.
Отметим, что Минздрав изначально критически оценил инициативу авторов закона, предупреждая о возможном росте числа суицидов среди людей, которые не смогут сменить пол. Но в Госдуме к мнению медиков не прислушались.