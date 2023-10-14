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    Петербургский кайтер установил рекорд России прыгнув почти на 28 метров

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    Петербургский кайтер Александр Кудряков установил рекорд России по высоте прыжка на воде в акватории Сестрорецка. Как сообщил 14 октября «Фонтанке» его коллега Никита Попов, спортсмен прыгнул на высоту 27,8 метра. Это стало возможным благодаря шторму «Ральф», который подошел к Петербургу.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    «12 октября был большой день для всего кайтерского сообщества Петербурга. Пришел большой шторм, которого мы очень ждали. Ветер был безумный, очень сильно порывистый. Желательно, чтобы он был хоть и сильный, но ровный. А здесь был ветер от 15 до 20 метров в секунду. Иногда планку просто вырывало, и было невозможно нормально приземлить прыжки. Очень классно в Курорте все покатали, обошлось без травм. Многие ребята прыгнули выше 10–15 метров. Ну и вчера наконец Александр Кудряков побил рекорд России по высоте прыжка. И сейчас этот рекорд составляет практически 27,8 метра. Все равно что перепрыгнуть полноценный десятиэтажный дом», — заявил Никита Попов.

    предоставлено «Фонтанке»

    Александр Кудряков побил рекорд Сергея Борисова из Воронежа. Три года назад он прыгнул на 25,9 метра в Дагестане. Кудрякову 21 год. Попов называет его самоучкой, говорит, что тот всему учился сам по видео других ребят-профи.

    Он добавил, что на выходные у кайтеров все еще стоит хороший прогноз. Поэтому, если кто-то хочет понаблюдать за красивыми прыжками, добро пожаловать в Сестрорецк, Кронштадт или Дюны, где можно посмотреть и пофотографировать прыжки кайтеров.

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    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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