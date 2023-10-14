Петербургский кайтер установил рекорд России прыгнув почти на 28 метров

Петербургский кайтер Александр Кудряков установил рекорд России по высоте прыжка на воде в акватории Сестрорецка. Как сообщил 14 октября «Фонтанке» его коллега Никита Попов, спортсмен прыгнул на высоту 27,8 метра. Это стало возможным благодаря шторму «Ральф», который подошел к Петербургу.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«12 октября был большой день для всего кайтерского сообщества Петербурга. Пришел большой шторм, которого мы очень ждали. Ветер был безумный, очень сильно порывистый. Желательно, чтобы он был хоть и сильный, но ровный. А здесь был ветер от 15 до 20 метров в секунду. Иногда планку просто вырывало, и было невозможно нормально приземлить прыжки. Очень классно в Курорте все покатали, обошлось без травм. Многие ребята прыгнули выше 10–15 метров. Ну и вчера наконец Александр Кудряков побил рекорд России по высоте прыжка. И сейчас этот рекорд составляет практически 27,8 метра. Все равно что перепрыгнуть полноценный десятиэтажный дом», — заявил Никита Попов.



предоставлено «Фонтанке»

Александр Кудряков побил рекорд Сергея Борисова из Воронежа. Три года назад он прыгнул на 25,9 метра в Дагестане. Кудрякову 21 год. Попов называет его самоучкой, говорит, что тот всему учился сам по видео других ребят-профи.



Он добавил, что на выходные у кайтеров все еще стоит хороший прогноз. Поэтому, если кто-то хочет понаблюдать за красивыми прыжками, добро пожаловать в Сестрорецк, Кронштадт или Дюны, где можно посмотреть и пофотографировать прыжки кайтеров.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться



