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    Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ «Москва — Петербург»

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    Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Петербург. Об этом он сообщил 14 октября в своем телеграм-канале.

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    Крупный пересадочный узел между двумя линиями метро, 4 диаметрами МЦД и ВСМ появится рядом со станцией метро «Рижская». Здесь будут возведены новый пассажирский вокзал, второй вестибюль «Рижской», два надземных пешеходных перехода. Кроме того, планируется сделать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта.

    Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом планируют достроить до конца 2027 года. Билет на ВСМ будет немного дороже билета на «Сапсан». Однако время в пути будет почти в два раза меньше — 2 часа 15 минут. Стоимость магистрали оценивают в 1,7 триллиона рублей.

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