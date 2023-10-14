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    Родная мать не узнает. На Бабушкина ВАЗ решил погоняться с ДПС и грустно финишировал

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    Тяжелыми травмами закончилась для двух молодых людей стремление к скорости в Невском районе Петербурга. Подробности их веселой ночи рассказывает 14 октября «Дорожный инспектор».

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    Все произошло около часа ночи в субботу. Инспекторы ДПС ОГИБДД патрулировали район и «очень удивились, когда на них со встречной полосы вылетел ВАЗ 2114 и поспешил скрыться». Полицейские в долгу не остались и отправились в погоню.

    Внезапный финиш ждал отечественное авто на пересечении улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. ВАЗ игнорировал сигналы светофоров врезался в проезжавший в перпендикулярном направлении KIA.

    22-летнего водителя ВАЗ пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. По данным «Фонтанки», он и его 23-летний пассажир получили тяжелые травмы и переломы. Оба в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

    Две женщины из KIA (водитель и пассажирка) отделались легко – после осмотра врачей они остались на месте ДТП. Также поврежден автомобиль Renault, вероятно, он просто был припаркован.

    Фото: Дорожный инспектор.

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