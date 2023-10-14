Родная мать не узнает. На Бабушкина ВАЗ решил погоняться с ДПС и грустно финишировал

Тяжелыми травмами закончилась для двух молодых людей стремление к скорости в Невском районе Петербурга. Подробности их веселой ночи рассказывает 14 октября «Дорожный инспектор».
Все произошло около часа ночи в субботу. Инспекторы ДПС ОГИБДД патрулировали район и «очень удивились, когда на них со встречной полосы вылетел ВАЗ 2114 и поспешил скрыться». Полицейские в долгу не остались и отправились в погоню.
Внезапный финиш ждал отечественное авто на пересечении улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. ВАЗ игнорировал сигналы светофоров врезался в проезжавший в перпендикулярном направлении KIA.
22-летнего водителя ВАЗ пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. По данным «Фонтанки», он и его 23-летний пассажир получили тяжелые травмы и переломы. Оба в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.
Две женщины из KIA (водитель и пассажирка) отделались легко – после осмотра врачей они остались на месте ДТП. Также поврежден автомобиль Renault, вероятно, он просто был припаркован.