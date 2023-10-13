«Балтика» хочет отсудить у Jägermeister право на рога

Пивоваренная компания «Балтика» подала в суды два иска с просьбами прекратить права на товарные знаки. Ответчиками выступают Jägermeister и винзавод «Панагия».
На иски, зарегистрированные в картотеке Арбитражных судов, 13 октября обратила внимание газета «Ведомости». Требование к Jägermeister подано от лица компании «Ар Си Брю». Эта новосибирская пивоварня входит в структуры «Балтики», она варит пиво марки Brew Moose, на логотипе изображен лось. Ранее «Балтике» отказали в регистрации защиты этого товарного знака — вероятно, из-за сходства с этикеткой Jägermeister. Иск к немецкой компании на данный момент оставлен без движения.
Претензии к «Панагии» касаются товарного знака Lavbeer, который принадлежит виноделам с 2019 года. «Балтика» выпускает пиво марки LAV, правда, до апреля 2024 года должна от нее отказаться, так как Carlsberg разорвал лицензионное соглашение. Кроме LAV, «Балтика» не сможет продавать пиво под марками Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage и Holsten.
Carlsberg весной 2022 года прекратила производство пива под одноименным брендом в России и выделила принадлежащую ей «Балтику» в отдельный бизнес. Компания объявила о намерении продать предприятие, однако не успела этого сделать: в июле 2023 года указом президента РФ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» перешло во временное управление Росимущества. В отчетности Carlsberg Group сообщила, что намерена оспорить передачу своих активов.