    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, южн

    754мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.31eur102.55

    Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. И вернет деньги

    2136
    10 комментариев

    Маркетплейс Wildberries перестанет брать комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard и вернет клиентам удержанные денежные средства, сообщает 13 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам», — цитирует агентство сообщение маркетплейса.

    Напомним, Wildberries 9 октября начал взимать комиссию 3% от стоимости покупки, если покупатель платит картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Без комиссии можно было платить картами «Мир», через «Систему быстрых платежей» (СБП), SberPay. Компания ссылалась на «особенности операционно-технологического процесса».

    Эксперты сразу усомнились в законности решения Wildberries, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящуюся в России.

    А 12 октября Генеральная прокуратура пришла в Wildberries с проверкой. Работой маркетплейса заинтересовались также Роспотребнадзор и Банк России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Wildberries
    ЛАЙК9
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close