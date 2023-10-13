Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. И вернет деньги

Маркетплейс Wildberries перестанет брать комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard и вернет клиентам удержанные денежные средства, сообщает 13 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам», — цитирует агентство сообщение маркетплейса.
Напомним, Wildberries 9 октября начал взимать комиссию 3% от стоимости покупки, если покупатель платит картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Без комиссии можно было платить картами «Мир», через «Систему быстрых платежей» (СБП), SberPay. Компания ссылалась на «особенности операционно-технологического процесса».
Эксперты сразу усомнились в законности решения Wildberries, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящуюся в России.
А 12 октября Генеральная прокуратура пришла в Wildberries с проверкой. Работой маркетплейса заинтересовались также Роспотребнадзор и Банк России.