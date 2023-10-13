«Паразиты вы все, дорогие мои». Смотрите, в каком ключе на ТВ обсуждали ХАМАС и Израиль

Беспрецедентное по масштабу вооруженное противостояние Израиля и боевого крыла ХАМАС гости и ведущие российских ток-шоу всю неделю обсуждали сдержанно и как будто даже осторожно. Предпочтений и симпатий не отдавалось ни одной из сторон. В подобной риторике с начала войны 6 октября выступает официальный МИД.
Легкое возбуждение в жестах и формулировках возникает, лишь только речь заходит об Украине и о живущих ныне в Израиле соотечественниках. И еще запутались в вопросах — кто виноват и кому все-таки выгодно.
Концентрированный российский телевизор в нашей пятничной рубрике «Коробка передач». Смотрим.