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    «Паразиты вы все, дорогие мои». Смотрите, в каком ключе на ТВ обсуждали ХАМАС и Израиль

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    Беспрецедентное по масштабу вооруженное противостояние Израиля и боевого крыла ХАМАС гости и ведущие российских ток-шоу всю неделю обсуждали сдержанно и как будто даже осторожно. Предпочтений и симпатий не отдавалось ни одной из сторон. В подобной риторике с начала войны 6 октября выступает официальный МИД.

    Легкое возбуждение в жестах и формулировках возникает, лишь только речь заходит об Украине и о живущих ныне в Израиле соотечественниках. И еще запутались в вопросах — кто виноват и кому все-таки выгодно.

    Концентрированный российский телевизор в нашей пятничной рубрике «Коробка передач». Смотрим.

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