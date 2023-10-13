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    В Башкирии женщина подралась с медведицей и победила

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    О битве между жительницей Башкирии и дикой медведицей рассказывает 13 октября портал UFA1.RU. Все случилось в селе Петровском в Ишимбайском районе. Там прямо в жилые кварталы вошла медведица с медвежатами. Роковая встреча состоялась не в лесу, а возле местной пожарной части.

    Медведица сразу проявила агрессию к прохожей — возможно, расценила ее появление как угрозу своим детенышам.

    «Между женщиной и медведицей завязалась драка, женщина нанесла ей удар по спине, пытаясь отбиться. Пишут, что медведь ей перегрыз руку, но мы точно не знаем, скорее всего, там что-то вроде перелома. <...> Жительницу увезли на скорой в Ишимбай, больше информации у нас пока нет», — рассказал изданию глава местного сельсовета Александр Летунов.

    В минздраве региона состояние женщины оценили как тяжелое, она остается в больнице.

    UFA1.RU

    Медведица в схватке отступила, но в итоге проиграла не только бой. Зверя, который попробовал человеческой крови, было решено ликвидировать.

    Как сообщили в минэкологии региона, медведицу застрелили. Осиротевших медвежат передали на передержку, о них позаботятся.

    Местные жители очень удивлены случившимся и говорят, что на их памяти это первый случай медвежьего вторжения в село.

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    БашкирияДрака женщины и медведицы
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