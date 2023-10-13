В Башкирии женщина подралась с медведицей и победила

О битве между жительницей Башкирии и дикой медведицей рассказывает 13 октября портал UFA1.RU. Все случилось в селе Петровском в Ишимбайском районе. Там прямо в жилые кварталы вошла медведица с медвежатами. Роковая встреча состоялась не в лесу, а возле местной пожарной части.



Медведица сразу проявила агрессию к прохожей — возможно, расценила ее появление как угрозу своим детенышам.



«Между женщиной и медведицей завязалась драка, женщина нанесла ей удар по спине, пытаясь отбиться. Пишут, что медведь ей перегрыз руку, но мы точно не знаем, скорее всего, там что-то вроде перелома. <...> Жительницу увезли на скорой в Ишимбай, больше информации у нас пока нет», — рассказал изданию глава местного сельсовета Александр Летунов.

