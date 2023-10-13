Путин: никуда Армения из СНГ не уходит

Владимир Путин заявил, что не знает о планах Армении покинуть СНГ. По его словам, в содружестве существенным образом ничего не поменялось. Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров СНГ 13 октября.



На сегодняшнем саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян не присутствовал. Журналистов волновал вопрос, собирается ли Армения покидать содружество и какое будущее ждет СНГ в таком случае. Однако Путин ответил, что общался с Пашиняном недавно и подобных планов от него не слышал.

«Премьер Пашинян мне звонил, мы с ним говорили, в том числе и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — заявил Путин.