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    Путин: никуда Армения из СНГ не уходит

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    Владимир Путин заявил, что не знает о планах Армении покинуть СНГ. По его словам, в содружестве существенным образом ничего не поменялось. Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров СНГ 13 октября.

    На сегодняшнем саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян не присутствовал. Журналистов волновал вопрос, собирается ли Армения покидать содружество и какое будущее ждет СНГ в таком случае. Однако Путин ответил, что общался с Пашиняном недавно и подобных планов от него не слышал.

    «Премьер Пашинян мне звонил, мы с ним говорили, в том числе и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — заявил Путин.

    Путин также отметил, что Россия сохраняет хорошие отношения с Грузией и Молдовой.

    Ранее Дмитрий Песков объяснил присутствие флага Украины на саммите СНГ.

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    АрменияСНГВладимир Путин
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