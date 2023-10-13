Собственников заставят платить за поврежденное общедомовое имущество. Что изменилось для жильцов

Если в подъезде что-то пришло в негодность, платить за ремонт нужно будет собственникам Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





С начала октября вступили в силу новые положения Гражданского кодекса, согласно которым собственников обяжут платить за общедомовое имущество, пришедшее в негодность. Разбираемся, как еще изменились правила и как нововведения отразятся на наших платежках.

Больше доля — платишь больше Жильцы многоквартирных домов уже давно платят за содержание жилья — уборку, вывоз мусора, ремонт, озеленение территории и прочее. Чем больше жилплощадь, тем больше придётся платить по этой графе в квитанции. Но до настоящего момента этот принцип зачастую не распространялся на СНТ, ТСН и другие поселковые образования. Например, на голосованиях у владельцев земельных участков было по одному голосу — даже если у кого-то таких участков было несколько. Изменения в Гражданском кодексе устранили этот пробел, и теперь количество голосов собственника пропорционально размеру его доли в праве собственности на общее имущество.



Что грозит за порчу имущества Также в новых положениях указано, что собственник, намеренно повредивший общее имущество (засорил мусоропровод, поджёг кнопки в лифте, изрисовал стены подъезда), обязан взять на себя расходы по ремонту. Если же что-то пришло в негодность с течением времени, то собственники должны будут платить за ремонт совместно. При этом сумма платежа каждого участника будет высчитываться пропорционально площади его недвижимости.

Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что серьёзных изменений по факту не произошло, поскольку ответственность за нанесённый ущерб в Гражданском кодексе всегда существовала.

— Норма, которая вступила в силу 1 октября — это уточнение в области общего имущества, потому что о нём говорилось только в Жилищном кодексе, — отметил эксперт. — Оттуда не следовало, что виновное лицо ответственно за порчу общего имущества, но для этого и не нужно было специального закона — это указывалось в общей части Гражданского кодекса об ответственности. Поэтому в новых положениях дополнительно внесли ТСН, ТСЖ, СНТ — всё это одни из видов объединения собственников недвижимости. Об ответственности за порчу имущества в многоквартирном доме — это просто дублирование общей нормы об ответственности за ущерб.

Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

За что еще должны платить собственники Константин Крохин добавил, что в Жилищном кодексе указано: за содержание общего имущества в многоквартирном доме отвечает управляющая организация. В КоАП предусмотрены штрафы в случае, если управляющая организация ненадлежащим образом содержит это имущество — например, что-то повреждено, не работает дверь, разбито стекло или отваливается плитка. Размер штрафов варьируется от 40 тысяч рублей для ТСЖ до 50 тысяч — для коммерческих управляющих компаний.

— В этом плане ничего не меняется, — пояснил эксперт. — И раньше УК, выявив виновное лицо, могла предъявить иск, подать заявление в полицию, если особо крупный размер ущерба и действия были умышленными. Вопрос в том, что сама норма немножко не доработана. Если бы законодатель чётко прописал, что при наличии сведений о виновнике управляющая организация освобождается от штрафа... Потому что в случае вандализма УК не всегда может оперативно устранить недостатки, а в случае проверки, если выяснится, что что-то не работает, её сразу оштрафуют. Законодатель просто продублировал существующую норму, поэтому ничего не изменится. Даже если установят виновника, это не освободит УК от обязанности возмещать всё за свой счёт, чтобы не получить штраф. А уже после этого организация, как и раньше, сможет взыскать ущерб в судебном и досудебном порядке.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов подтвердил «Парламентской газете», что новые правила стали лишь «увязкой законодательства», чтобы при спорах не возникало разночтений при отсылке на разные кодексы:

— Обычно суды, когда рассматривали вопросы о том, как должны решаться споры или как должно осуществляться финансирование на содержание этих объектов, применяли аналогию права. То есть если мы говорим про апартаменты, они ссылались на Жилищный кодекс, СНТ — на Земельный кодекс и так далее. Здесь, по сути, произошла увязка законодательства, чтобы избежать двойных толкований и разночтений в правоприменительной практике.

Как можно распорядиться общим имуществом Отдельная глава закона позволяет сдавать в аренду часть общего имущества. Но только в тех случаях, если оно пригодно для самостоятельного использования, и на это согласились все собственники.

— Здесь речь идет, например, о каком-нибудь помещении в здании. Допустим, оно приобретено в общую совместную собственность, но при этом ничьим личным не является. Такое помещение по решению общего собрания можно сдать кому-нибудь в аренду, и прибыль от этой аренды будет так же делиться согласно долям, — пояснил «Парламентской газете» эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев.

Также из закона следует, что если собственник на собрании предложил провести какие-либо дополнительные работы, но его не поддержали как минимум две трети от общего числа участников, то такие расходы он должен взять на себя. При этом он может собрать заинтересованную группу собственников и поделить траты с ними. — Вся эта ситуация никак не отразится на коммунальных платежах и квитанциях, потому что по факту ничего не изменится, — подытожил Константин Крохин.

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