«Есть уверенность, что я справлюсь». Петербурженке нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью

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Сюзанна несколько лет борется с меланомой, но болезнь не отступает. Врачи назначили препарат, который даёт положительные результаты при лечении этого вида рака, и сейчас надежда только на него. Однако лекарство не зарегистрировано в России и стоит огромных денег.



Сюзанна Тамкявичюте, 34 года. Санкт-Петербург.

Меланома, IIC стадия.

Требуется лекарственный препарат. Не хватает 2 309 416 руб.

Историю Сюзанны «Фонтанка» уже рассказывала. Небольшое уплотнение на коже она обнаружила, когда была на последних месяцах беременности. Но врач, к которому обратилась молодая женщина, успокоил, сказав, что ничего страшного нет. Однако после рождения дочери Сюзанна вновь обратилась к специалисту, так как жировик стал больше. И тогда у неё диагностировали узловую беспигментную меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи и смертельно опасный. А чуть позже обнаружились метастазы в лёгких, печени и брюшине.



Началось лечение: операция, иммунотерапия, лучевая терапия, химия и радиохирургия. Но ничего не помогало, состояние только ухудшалось. Меланома прогрессировала.

Консилиум врачей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» рекомендовал препарат «Опдуалаг». В России он не зарегистрирован, но его применение разрешено. Нужна одна капельница в месяц, на неё уходит два флакона. До недавнего времени один флакон стоил около полутора миллионов рублей.



На первые несколько капельниц деньги удалось собрать благодаря друзьям, коллегам и даже незнакомым людям. После применения лекарства очаги меланомы остановили рост. Лечение необходимо продолжать, но за государственный счёт можно закупить лишь ограниченное количество флаконов препарата, и надолго этого не хватит - лечение может занять два-три года.



За поддержкой Сюзанна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который ещё летом открыл сбор средств. Однако, как рассказали «Фонтанке» в фонде, сбор идёт очень тяжело, на данный момент удалось собрать лишь 35% от необходимой суммы. Кроме того, за это время из-за океана пришла неприятная новость: производитель — американская компания Bristol-Myers Squibb Company — принял решение поднять стоимость препарата. Теперь один флакон стоит 1 780 000 рублей. При этом окончательная цена ещё зависит и от курса доллара.



Время, когда понадобится лекарство, неумолимо приближается. Прерывать лечение нельзя, это сведёт все усилия к нулю. Препарат поможет Сюзанне выйти в ремиссию, жить обычной жизнью, посвящать время и силы семье, маленькой дочке и не думать о болезни.

