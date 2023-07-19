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    «Есть человек, который читает мою историю и, возможно, захочет помочь». Молодой петербурженке нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью

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    Сюзанна несколько лет борется с меланомой — прогрессивным и смертельно опасным видом рака. Она прошла долгий и нелёгкий путь к выздоровлению, только болезнь не отступает. Сейчас надежда лишь на препарат, который уже дал положительные результаты. Но лечение может занять год — полтора, а лекарство стоит огромных денег.

    Сюзанна Тамкявичюте, 34 года. Санкт-Петербург.

    Меланома IIC стадия.

    Требуется лекарственный препарат. Стоимость 2 958 000 руб. Не хватает 2 754 548 руб.

    Когда Сюзанна находилась на последних месяцах беременности, обнаружила под кожей небольшое уплотнение. Врач сказал, что это нормально, и Сюзанна не придала этому значения. Однако после рождения долгожданной дочери в 2019 году, она решила показать это увеличившееся уплотнение врачу ещё раз. Именно в этот момент Сюзанна услышала страшный диагноз — узловая безпигментная меланома. Это один из самых агрессивных видов рака кожи и смертельно опасный. Но Сюзанна не ощутила страха перед смертью. Она полна уверенности в том, что справится с этим испытанием и что существуют действенные способы лечения.

    Начался долгий путь борьбы — хирургическое вмешательство, иммунотерапия, лучевая терапия, химия и радиохирургия. Она проходила курс за курсом, надеясь, что услышит хорошие новости, но, к сожалению, состояние Сюзанны ухудшалось. Метастазы обнаружились в лёгких, печени и брюшине. Меланома прогрессировала.

    Консилиум пришел к решению — необходим препарат «Опдуалаг». В России он не зарегистрирован, поэтому бесплатно получить лекарство невозможно. Нужна одна капельница в месяц, на неё уходит два флакона препарата, каждый стоимостью почти полтора миллиона рублей. При этом окончательная цена зависит от курса доллара. А лечение может продлиться год — полтора.

    Благодаря друзьям, коллегам и даже незнакомым людям семье Сюзанны удалось собрать деньги на первые несколько капельниц. После применения лекарства очаги меланомы остановили рост. Лечение необходимо продолжать, но за государственный счёт можно закупить лишь ограниченное количество флаконов препарата и надолго этого не хватит.

    За поддержкой Сюзанна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств в размере 2 958 000 рублей. На данный момент собрана лишь небольшая часть от необходимой суммы.

    Сюзанна верит, что найдутся люди, которые помогут ей в борьбе со смертельным недугом:

    «Я счастливая женщина. У меня есть всё, о чём только можно мечтать. Главное, есть те, кто меня поддерживает и ради кого стоит бороться. А ещё есть вы, человек, который сейчас читает мою историю и, возможно, захочет помочь».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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