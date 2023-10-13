Видео из Ленобласти: кошка может погибнуть, но защищает участок от дикого зверя

Любопытное видео публикует 13 октября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». На днях в Приозерском районе Ленинградской области камера видеонаблюдения зафиксировала, как кошка по имени Феня прогнала с участка лисицу.



«Собираетесь завести собаку для охраны своего участка? Подумайте: возможно, лучше обзавестись котом, или даже кошкой!» — пишет биолог.

