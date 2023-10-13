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    Видео из Ленобласти: кошка может погибнуть, но защищает участок от дикого зверя

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    8 комментариев

    Любопытное видео публикует 13 октября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». На днях в Приозерском районе Ленинградской области камера видеонаблюдения зафиксировала, как кошка по имени Феня прогнала с участка лисицу.

    «Собираетесь завести собаку для охраны своего участка? Подумайте: возможно, лучше обзавестись котом, или даже кошкой!» — пишет биолог.

    Лиса пыталась испугать кошку душераздирающими воплями, но та отразила несколько атак, а затем и вовсе выдворила непрошеного гостя с участка.

    «А ведь подобный визит мог стоить кошке жизни! Зачастую они являются для лисиц добычей», — отмечает Павел Глазков.

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    Комментарии 8

    Гость13 Окт 2023 в 10:04
    Отважная кошка!)
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