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    Петербургское бусидо. С непогодой справились горожане, но не их зонты

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    Не каждый может выдержать натиск непогоды, которая пришла в Петербург. Но, как гласит кодекс «бусидо», — человек сильнее оружия.

    Вот и зонт одного из горожан пал в бою против шторма. Хозяин «аксессуара» церемониться не стал и выбросил верного соратника как теперь уже непригодного к службе.

    Фото: Елизавета Ивантей
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    Фото: Елизавета Ивантей
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    Такую картину заметили читатели «Фонтанки» 12 октября. Возможно, это инсталляция в знак протеста против осеннего ненастья, которое после аномально теплого сентября настигло Петербург.

    Ближе к ночи штормовой ветер немного утих, а красивые фотографии пасмурного города — остались. Тучи угрожающе висели над головами прохожих весь вечер.

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    Тем, кто не столкнулся с непогодой в четверг, синоптики советуют не расслабляться. В пятницу, 13 октября, петербуржцев ожидает еще один ветреный день. Порывы будут достигать 18 м/c.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей

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