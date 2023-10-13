Петербургское бусидо. С непогодой справились горожане, но не их зонты

Не каждый может выдержать натиск непогоды, которая пришла в Петербург. Но, как гласит кодекс «бусидо», — человек сильнее оружия.
Вот и зонт одного из горожан пал в бою против шторма. Хозяин «аксессуара» церемониться не стал и выбросил верного соратника как теперь уже непригодного к службе.
Такую картину заметили читатели «Фонтанки» 12 октября. Возможно, это инсталляция в знак протеста против осеннего ненастья, которое после аномально теплого сентября настигло Петербург.
Ближе к ночи штормовой ветер немного утих, а красивые фотографии пасмурного города — остались. Тучи угрожающе висели над головами прохожих весь вечер.
Тем, кто не столкнулся с непогодой в четверг, синоптики советуют не расслабляться. В пятницу,