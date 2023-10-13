Петербургское бусидо. С непогодой справились горожане, но не их зонты

Не каждый может выдержать натиск непогоды, которая пришла в Петербург. Но, как гласит кодекс «бусидо», — человек сильнее оружия.

Вот и зонт одного из горожан пал в бою против шторма. Хозяин «аксессуара» церемониться не стал и выбросил верного соратника как теперь уже непригодного к службе.