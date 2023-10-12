Национальная авиакомпания Израиля впервые за 41 год запустит рейсы в шаббат. Самолеты доставят резервистов

Израильская национальная авиакомпания «Эль-Аль» впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, сообщила 12 октября Times of Israel. 41 год самолеты компании не летали в еврейский шаббат (священный день отдыха в иудаизме).



Исключение сделано, чтобы вернуть из других стран резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля. А также сотрудников служб безопасности и спасателей, которые в момент начала войны оказались за границей.

