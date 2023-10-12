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    Национальная авиакомпания Израиля впервые за 41 год запустит рейсы в шаббат. Самолеты доставят резервистов

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    Израильская национальная авиакомпания «Эль-Аль» впервые с 1982 года выполнит рейсы в субботу, сообщила 12 октября Times of Israel. 41 год самолеты компании не летали в еврейский шаббат (священный день отдыха в иудаизме).

    Исключение сделано, чтобы вернуть из других стран резервистов, срочно призванных в Армию обороны Израиля. А также сотрудников служб безопасности и спасателей, которые в момент начала войны оказались за границей.

    По данным Times of Israel, авиакомпания планирует в субботу, 14 октября, привезти израильтян из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787. Оплату перелетов возьмут на себя сама компания и «крупные финансовые учреждения США».

    Напомним, война между ХАМАС и Израилем началась 7 октября с ракетной атаки из сектора Газа на израильские города и вторжения бойцов ХАМАС.

    12 октября МИД России подтвердил, что в результате боевых действий на юге Израиля погибли четверо россиян. Данные актуализировала израильская сторона 12 октября, сообщает министерство.

    Согласно последним данным, все погибшие россияне имели также израильское гражданство. Кроме того, посольство России в Тель-Авиве и представительство при Палестинской национальной администрации выясняют судьбу еще шести россиян, которые числятся пропавшими без вести.

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