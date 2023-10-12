Игорь Николаев впервые вышел на связь после госпитализации

Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые после проблем с сердцем рассказал поклонникам о своем состоянии. У себя в соцсетях в посте от 12 октября он выразил признательность всем своим подписчикам, друзьям, коллегам и незнакомым, которые поддерживали его словами и пожеланиями.



Николаев также поблагодарил свою семью за поддержку в трудное время и выразил признательность врачам, которые боролись за его жизнь и здоровье.

Игорь Николаев сообщил, что планирует вернуться на сцену и выступить в Рахманиновском зале Московской консерватории 25 октября.