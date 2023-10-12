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    Игорь Николаев впервые вышел на связь после госпитализации

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    Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые после проблем с сердцем рассказал поклонникам о своем состоянии. У себя в соцсетях в посте от 12 октября он выразил признательность всем своим подписчикам, друзьям, коллегам и незнакомым, которые поддерживали его словами и пожеланиями.

    Николаев также поблагодарил свою семью за поддержку в трудное время и выразил признательность врачам, которые боролись за его жизнь и здоровье.

    Игорь Николаев сообщил, что планирует вернуться на сцену и выступить в Рахманиновском зале Московской консерватории 25 октября.

    Поклонники в комментариях выразили радость по поводу этой новости и пожелали ему скорейшего выздоровления. Также пользователи написали слова поддержки и пожелания здоровья и творческой энергии Игорю Николаеву.

    Напомним, что в сентябре появилась информация о том, что композитора экстренно госпитализировали.

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    Игорь Николаев
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