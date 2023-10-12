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    В Петергофе продают здание-памятник бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка

    1974
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    В Петергофе выставили на продажу часть бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, расположенную недалеко от парков и дворцов. Здание является памятником и может быть использовано под общественную или туристическую функцию.

    Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, который выступает организатором торгов, на продажу выставлено принадлежащее частному собственнику двухэтажное здание общей площадью 3,5 тыс. кв. м, расположенное на участке 7,5 тыс. кв. м на Конно-Гренадерской улице.

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    Сам ансамбль казарм Конно-Гренадерского полка построен в 1835–1837 годах по проекту архитектора Н. К. Бипперна, однако здание было частично перестроено в 1917 году, а с 2002 года является памятником регионального значения, что накладывает на покупателя определенные обязательства по его сохранению. В настоящее время в помещениях расположено предприятие по производству фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий. По данным РАД, объект содержится в хорошем состоянии.

    Поскольку здание расположено в центре Петергофа, в шаговой доступности от Большого петергофского дворца и Английского парка, а неподалеку проходит Санкт-Петербургский проспект, который связывает город со Стрельной и Ломоносовом, то оптимальным вариантом его использования эксперты считают переоборудование под туристическую функцию: гостиничное обслуживание, ресторан или культурно-досуговую деятельность.

    «Согласно последним статистическим данным, средняя посещаемость Петергофа составляет более 10 тысяч человек в день, а за сезон 2023 года парковый ансамбль посетили около 3 миллионов человек, — отметила Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД. — Для инвестора приобретение исторического здания рядом с туристическими достопримечательностями — это возможность стать владельцем ликвидной территории для реализации качественного туристического проекта: гостиничного или ресторанного комплекса». Она привела в пример уже осуществленные проекты редевелопмента подобных объектов в Петербурге: Никольские ряды, где разместилось общественное пространство и гостиницы, а также казармы Преображенского полка в Виленском переулке, где теперь элитное жилье.

    Торги пройдут 16 ноября, начальная цена — 119 млн рублей.

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