В Петергофе продают здание-памятник бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка

В Петергофе выставили на продажу часть бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, расположенную недалеко от парков и дворцов. Здание является памятником и может быть использовано под общественную или туристическую функцию.

Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, который выступает организатором торгов, на продажу выставлено принадлежащее частному собственнику двухэтажное здание общей площадью 3,5 тыс. кв. м , расположенное на участке 7,5 тыс. кв. м на Конно-Гренадерской улице.