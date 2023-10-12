Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до главы МИД Финляндии. Начато расследование

Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование после того, как глава ведомства Элина Валтонен пообщалась с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. Об этом 12 октября сообщается в соцсетях МИДа.



В МИДе назвали этот видеозвонок мошенничеством. В министерстве подчеркнули, что разговор не вызвал подозрений, при этом министр озвучила позицию Финляндии по ряду вопросов, «не касаясь секретной информации». В ведомстве обязались принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

