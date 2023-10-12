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    Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до главы МИД Финляндии. Начато расследование

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    Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование после того, как глава ведомства Элина Валтонен пообщалась с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. Об этом 12 октября сообщается в соцсетях МИДа.

    В МИДе назвали этот видеозвонок мошенничеством. В министерстве подчеркнули, что разговор не вызвал подозрений, при этом министр озвучила позицию Финляндии по ряду вопросов, «не касаясь секретной информации». В ведомстве обязались принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

    Ранее пранкеры выложили видеозапись, на которой глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказывала, как она думала, одному из африканских политиков, как Финляндия постоянно защищалась от Советского Союза, а теперь страна тратится на оборону от «непредсказуемой и агрессивной» России. По ее словам, Финляндия не может передать истребители Украине, поскольку власти должны защищать свою собственную границу. Она уточнила, что Финляндия на протяжении 10 лет укрепляла отношения с Североатлантическим альянсом, а после вступления в НАТО ситуация принципиально не изменилась.

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