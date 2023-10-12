В Петербурге пенсионерка обварилась кипятком, который хлынул в ванну

Петербургские врачи спасают 66-летнюю жительницу Красногвардейского района, которая едва не погибла в собственной ванне. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 октября.



Пенсионерку госпитализировали с Ленской улицы накануне около шести вечера. Установлено, что двумя часами ранее она сидела в ванной, в которую потек кипяток вместо теплой воды. Женщина помещена в реанимацию с ожогами 40% тела. У пациентки пострадали задняя часть туловища и ноги.



В феврале 2023 года сразу несколько женщин скончались в результате ожогов кипятком в ванне. И не все они были пожилыми, например погибла 30-летняя жительница города. В НИИ Джанелидзе также умерли 82-летняя пенсионерка и 94-летняя блокадница, которую залило кипятком из-за поломки смесителя.

