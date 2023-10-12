Армия обороны Израиля отчиталась о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля ночью 12 октября ликвидировали высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу и нанесли удары по командным центрам подразделений. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба вооружённых сил.
Удар был нанесён по элитному подразделению «Нухба» (часть ХАМАС, его бойцы, по данным Израиля, подготовлены для террористических атак, засад и проникновений через туннели), а также по командным центрам, которые спланировали нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа 7 октября.
«Кроме того, самолеты ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС. Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля», — отмечается в сообщении.
Накануне израильская армия атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. Именно он, как считается, спланировал и реализовал нападение на Израиль 7 октября, которое назвал «Бурей Аль-Аксы» — подробнее о нём читайте на «Фонтанке». Погибли его отец, брат, дети и другие родственники, сам Дейф, судя по всему, не пострадал, где он сейчас, неизвестно.