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    Армия обороны Израиля отчиталась о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

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    Подразделения Армии обороны Израиля ночью 12 октября ликвидировали высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу и нанесли удары по командным центрам подразделений. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба вооружённых сил.

    Удар был нанесён по элитному подразделению «Нухба» (часть ХАМАС, его бойцы, по данным Израиля, подготовлены для террористических атак, засад и проникновений через туннели), а также по командным центрам, которые спланировали нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа 7 октября.

    «Кроме того, самолеты ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС. Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля», — отмечается в сообщении.

    Накануне израильская армия атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. Именно он, как считается, спланировал и реализовал нападение на Израиль 7 октября, которое назвал «Бурей Аль-Аксы» — подробнее о нём читайте на «Фонтанке». Погибли его отец, брат, дети и другие родственники, сам Дейф, судя по всему, не пострадал, где он сейчас, неизвестно.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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    Гость12 Окт 2023 в 10:47
    Победа Израилю
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